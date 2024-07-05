Медведев: истерика в Европе указывает, что ЕС и США нужна война вместо мира

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Истерика в Европе из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с Владимиром Путиным снова показывает, что Евросоюзу (ЕС) и США нужна война, а не мир. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х.

"Истерика европейских кретинов из-за визита премьер-министра Орбана в Москву и его встречи с президентом Путиным подтверждает, что ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир", – заявил Медведев.

Премьер Венгрии прибыл в Москву 5 июля для встречи с Путиным. Их переговоры длились около трех часов, на которых также поднималась тема украинского конфликта.

Европе нужен мир, так как для нее это самое важное, подчеркнул Орбан. В данный момент Европа не может чувствовать себя безопасности, потому что живет в "тени войн" на Украине, а сам конфликт негативно влияет на экономику, объяснил он. По его словам, хоть позиции РФ и Украины далека друг от друга, нужно сделать многое для завершения конфликта.