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08 июля, 10:21

Политика

Орбан сообщил, что из Пекина направится в Вашингтон

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что из Пекина направится в Вашингтон.

"Следующая остановка – Вашингтон", – написал политик в своих соцсетях, на которые ссылается "Газета.ру".

Программа визита Орбана в США не приводится.

Премьер Венгрии прибыл в КНР 8 июля для проведения переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином. Стороны встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.

До Китая премьер Венгрии совершил визиты на Украину и в РФ, где провел переговоры в том числе по поводу украинского конфликта.

Он призвал остановить огонь для создания условий мирных переговоров. Также, с его слов, для Европы мир является самым важным.

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