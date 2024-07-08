Глава офиса Орбана Гуйяш заявил, что у Венгрии нет мирного плана по Украине

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У Венгрии нет мирного плана по Украине, его должны выработать вместе со сторонами конфликта. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, трансляцию которого вел телеканал М1.

Венгрия уверена, что для диалога нужно прекращение огня, так как до этого "нереально проводить результативные переговоры", подчеркнул Гуйяш.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал визит Орбана в Китай.

Он считает, что приезд венгерского премьера в КНР если и поможет приблизить переговоры, то ненамного, так как вес Венгрии в Евросоюзе (ЕС) "достаточно скромен". Кроме того, по мнению Безпалько, визит Орбана больше подчеркивает имидж самого политика и Венгрии, чем приближает РФ и Украину к мирным переговорам.

Визит показывает, что Венгрия – страна, позволяющая себе проведение самостоятельной политики, а ЕС не настолько монолитен, уточнил эксперт.

"Демонстративный визит Орбана в Китай, который является сейчас одним из полюсов уже многополярного мира, – это тоже очень демонстративный шаг, который может подвигнуть некоторые западные страны задуматься о переговорах с РФ и вариантах компромисса в будущем. Скорее всего, в 2025 году", – добавил Безпалько.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Орбаном в Пекине призвал международное сообщество совместными усилиями создать условия для прекращения огня на Украине. Он считает, что обеим сторонам конфликта нужно оказать помощь для возобновления прямого диалога и переговоров.

До этого Орбан на переговорах с Владимиром Путиным в Москве также призвал остановить огонь, чтобы создать условия для мирного урегулирования украинского конфликта. Российский лидер напомнил, что РФ остается открытой для обсуждения мирных инициатив, однако Киев этого не желает.