Песков заявил об отсутствии подвижек к переговорам по Украине

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Предпосылок для возобновления переговоров по Украине сейчас нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается желание не идти на переговоры", – подчеркнул политик.

В данный момент переговорной группы по Украине нет, поскольку отсутствует сам процесс переговоров и перспектива по их возобновлению уточнил Песков. По его словам, стамбульские договоренности могли бы послужить основой для возобновления переговоров.

Также Путин назвал полный вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии одним из условий завершения украинского конфликта. Он считает, что есть и другие условия, однако это все – предмет более подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы.