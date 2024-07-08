Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 09:00

Политика
Главная / Новости /

Орбан: КНР является ключевой силой для урегулирования украинского конфликта

Орбан оценил роль Китая в урегулировании украинского конфликта

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Китай стал ключевой силой, способной создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Газета.ру".

Орбан прибыл в Китай 8 июля для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Венгерский премьер подтвердил свой визит записью в соцсети Х и сопроводил ее подписью "Мирная миссия 3.0".

Орбан и Си встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай. Подробности переговоров пока не называются.

До Китая премьер Венгрии совершил визиты на Украину и в РФ, где провел переговоры в том числе по поводу украинского конфликта. Он призвал остановить огонь для создания условий мирных переговоров. Также, с его слов, для Европы мир является самым важным.

Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал визит Орбана в РФ

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика