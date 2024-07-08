Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия для мира на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество совместными усилиями создать условия для прекращения огня на Украине. Об этом он заявил на прошедшей в Пекине встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, следует оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров.

"Только когда все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной, в этом конфликте сможет наступить скорейшее прекращение огня", – сказал Си Цзиньпин.

Ранее Орбан заявил, что Китай стал ключевой силой, способной создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии прибыл в КНР 8 июля для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Стороны встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.

До Китая премьер Венгрии совершил визиты на Украину и в РФ, где провел переговоры в том числе по поводу украинского конфликта. Он призвал остановить огонь для создания условий мирных переговоров. Также, с его слов, для Европы мир является самым важным.

