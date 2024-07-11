Песков: страны Юга стремятся развивать отношения с РФ, несмотря на давление Запада

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Запад пытается мешать контактам зарубежных представителей с Россией, но страны Глобального Юга стремятся продолжать развивать отношения с Москвой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пытаются прервать, исключить любые контакты с нами представителей всех ветвей власти", – отметил представитель Кремля в беседе с Первым каналом.

Подобным образом он высказался о давлении, которое западные государства оказывают на участников парламентского форума БРИКС. Песков подчеркнул, что эта практика приобрела характер постоянной и постепенно усугубляется.

В настоящее время в очереди на участие в БРИКС стоят 24 страны, отмечала председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, эти государства перестали испытывать страх и осознали, что находиться в этом объединении будет комфортно и выгодно для них.