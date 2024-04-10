Посол Антонов заявил, что США хотят подсадить Глобальный Юг на свое дорогое топливо

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США пытаются подсадить союзников и страны Глобального Юга на дорогое американское топливо. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале дипмиссии.

Дипломат сообщил, что американские политики делают все возможное для снижения доходов бюджета РФ, якобы выступая за энергонезависимость союзников. Однако в действительности Белый дом хочет обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей, указал Антонов.

Американская администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Именно поэтому, по словам посла, в данной сфере было введено множество различных санкций.

Ранее американский президент Джо Байден продлил на год действие антироссийских санкций, введенных ранее из-за "вредоносной деятельности российских властей", в том числе под предлогом вмешательства в избирательные процессы США и после начала СВО на Украине.

До этого стало известно, что страны Евросоюза закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 миллиардов евро в 2023 году. Россия продолжала поставлять в ЕС углеводороды, не находящиеся под санкциями.