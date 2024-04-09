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Посол Антонов назвал возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым для РФ
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Вступление Украины в Североатлантический альянс является неприемлемым для России ни при каких обстоятельствах, поскольку подобный шаг является угрозой нацбезопасности РФ. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.
Антонов добавил, что американские власти принципиально отказываются прислушиваться к заявлениям РФ о категорическом неприятии членства Украины в НАТО, несмотря на конкретные предложения России по гарантиям безопасности, которые были направлены западным странам в декабре 2021 года.
В связи с этим единственным правильным вариантом для РФ является безоговорочная победа российской армии на поле боя, заключил посол.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Украина может вступить в НАТО только после завершения конфликта.
До этого СМИ писали, что лидеры стран НАТО не собираются предлагать Украине вступить в Североатлантический альянс на предстоящем саммите блока в июле.
По данным журналистов, НАТО не хочет принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.
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