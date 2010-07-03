Россиянам рассказали, что делать при краже смартфона

11:29
Фото: depositphotos/tatsianama
В Роскачестве дали рекомендации по защите смартфона, если он оказался в чужих руках. Эксперты рекомендуют активировать удаленную блокировку, чтобы сразу удалить или защитить персональные данные, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Также нужно зашифровать пароль или осуществлять вход по биометрическим данным, регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы должны находиться только в облачном хранилище.
Если смартфон был потерян или украден, нужно позвонить на свой номер и попробовать отследить местоположение при помощи соответствующей функции. Кроме того, специалисты советуют незамедлительно заблокировать SIM-карту и все привязанные к телефону банковские карты.
В Роскачестве отмечают, что нужно сообщить о краже мобильного в полицию.
Ранее в Центробанке рассказали о новом способе обмана владельцев банковских карт. Мошенники при помощи технологии подмены телефонных номеров выдают себя за сотрудников банков. Держатели карт сообщают лжесотрудникам банка контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую злоумышленникам возможность украсть деньги.
Кроме того, россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
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