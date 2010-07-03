В ЦБ прокомментировали проблему утечки персональных данных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В российское законодательство необходимо внести изменения по части защиты персональных данных граждан. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, финансовый регулятор усилил надзор в банковской сфере, чтобы улучшить защиту персональных данных клиентов банков, однако подобная проблема все еще существует.

"Утечка персональных данных – действительно проблема. На наш взгляд, назрел общий системный подход в работе с правительством, может быть, с законодательством", – цитирует ее Агентство "Москва".

Набиуллина подчеркнула, что утечки персональных данных происходят и у операторов платежных систем, в том числе у коллекторских бюро.

Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали о появлении нового способа корпоративного интернет-мошенничества. Сотруднику банка или любой другой организации присылают "приглашение" на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты, после чего данные отправляются мошеннику.

