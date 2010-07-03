В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В интернет попали данные о клиентах банков из черного списка Центробанка. В публичном доступе появилась информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
По информации издания, в базе содержатся сведения о 120 тысячах граждан и компаний. По физическим лицам доступны ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, по индивидуальным предпринимателям – ФИО и ИНН, по компаниям – наименование, ОГРН и ИНН.
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк стал рассылать финансовым организациям черный список клиентов. Центробанк заявил, что сведения передавались по зашифрованным каналам, и возложили ответственность за утечку на банки.
Росфинмониторинг исключил возможность того, что информация оказалась в интернете по вине службы. Для клиентов утечка опасна самим фактом присутствия в базе, говорят эксперты.
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