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Общество

20:52

Пиратские копии сериала "Полярный 17" удалили более чем с 70 сайтов — Роскомнадзор

общество культура

Фото: кадр из сериала "Полярный 17", режиссеры Константин Статский, Михаил Старчак

Меры по защите авторских прав в интернете приняты в отношении отечественного сериала "Полярный 17". Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении отечественного сериала "Полярный 17". После уведомления владельцы 72 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 23 интернет-страниц", — заявили представители регулятора.

В Роскомнадзоре уточнили, что по требованию ведомства операторы связи заблокировали доступ к 31 ресурсу, которые не удалили незаконный контент до истечения установленного срока.

По действующему законодательству, правообладатель может потребовать удалить незаконно распространяемый контент во внесудебном порядке. Если требования не выполнены, предусмотрен судебный механизм решения спора.

Ранее Роскомнадзор предложил наказывать за покупку краденых персональных данных. В ведомстве считают, что покупатель незаконной информации является участником преступления, как и тот, кто совершил взлом закрытой системы.

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