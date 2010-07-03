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Общество

18:31

Роскомнадзор потребовал от "ОТП банка" объяснить рассылку карт по почте

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор направил в "ОТП банк" письмо о предоставлении информации о мерах по защите персональных данных клиентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе рассказали, что письмо отправлено в банк после публикаций в СМИ о рассылке банком по почте кредитных карт и договоров с персональными данными граждан. В письме отмечается, что подобная практика "формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных".

Ранее газета "Коммерсант" писала, что клиенты "ОТП банка" жалуются на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте. Уточнялось, что в письме указывались их персональные данные, в том числе паспортные.

В свою очередь, представители банка заявляли, что карты отправляются клиентам только с их согласия и по указанным ранее электронным адресам. Они заверили, что такие письма отправляются не всем, а только клиентам с хорошей кредитной историей.

Ранее Роскомнадзор предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Глава ведомства Александр Жаров отмечал, что в последнее время участились преступления, которые связаны с воровством и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов.

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