Более 10 тысяч человек привязало единый читательский билет к карте москвича

Более 10 тысяч москвичей связало единый читательский билет и карту москвича. Сделать это можно в ближайшей библиотеке, где внедрена единая автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В библиотеке сотруднику нужно предъявить единый читательский билет, а также карту москвича, которую по штрихкоду свяжут с профилем читателя в АБИС.

Сейчас к АБИС подключено 407 столичных библиотек, система объединяет более 9,8 миллиона изданий. Выдано более 350 тысяч единых читательских билетов, по которым жители столицы получили свыше 3,8 миллиона книг.

С помощью карты москвича можно оплачивать штрафы, коммунальные и образовательные услуги, записываться к врачу. Также ей можно оплачивать проезд в общественном транспорте, и пользоваться ею как банковской картой.

В Москве стартует акция "Списанные книги"

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам и гостям столицы принять участие в проекте "Списанные книги". Городские библиотеки вывесили список из 120 тысяч изданий, которые они готовы отдать бесплатно.