Собянин предложил москвичам поучаствовать в проекте "Списанные книги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин предложил москвичам и гостям столицы принять участие в проекте "Списанные книги". Об этом мэр города написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Завтра начинается шестой этап проекта "Списанные книги". Городские библиотеки вывесят список из 120 тысяч изданий, которые они готовы отдать бесплатно. Книги, конечно, не новые, но в хорошем состоянии", – написал Собянин.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале "Списанные книги". Там пользователю будет предложено выбрать издание и забронировать его. О готовности заказа читатель сможет узнать в личном кабинете портала или по электронной почте. В день можно резервировать не более 10 книг.

В июне прошлого года проходил пятый этап проекта "Списанные книги". За первые сутки на портале было сформировано более 17 тысяч заказов, в каждом насчитывалось от пяти до десяти книг. А вот в 2017 году за тот же период времени москвичи оформили всего около 2,3 тысячи заказов.

Идея проекта "Списанные книги" возникла около четырех лет назад. С 23 апреля по 1 июня 2016 года московские библиотеки впервые бесплатно передали жителям столицы списанные издания. Около 3,5 тысячи москвичей получили 17 тысяч книг и журналов.

