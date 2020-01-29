Более 2,6 тыс раз москвичи взяли "Лошадиную фамилию" Чехова в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные библиотеки за прошлый год выдали более 10 тысяч раз книги с произведениями Антона Чехова по единому читательскому билету (ЕЧБ). Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Самой популярной книгой у горожан стала "Лошадиная фамилия", ее в прошлом году в библиотеках города взяли более 2,6 тысячи раз. Интерес у москвичей также вызывают произведения "Каштанка" и "Вишневый сад".

"Несмотря на широкое распространение и популярность электронных книг, многие москвичи по-прежнему остаются поклонниками традиционных, бумажных изданий. А информационные технологии упрощают жителям доступ к классике мировой и отечественной литературы, одним из ключевых представителей которой является Антон Павлович Чехов", – сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

29 января исполняется 160 лет со дня рождения писателя Антона Чехова. К знаменательной дате столичные культурные центры и библиотеки подготовили для москвичей и гостей столицы десятки мероприятий. Почти месяц в библиотеках и культурных центрах города будет идти специальная программа к юбилею Чехова.

В 2019 году горожане получили по Единому читательскому билету более 3,8 миллиона экземпляров книг. Наибольшей популярностью у горожан пользуется отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.

Единый читательский билет – небольшая пластиковая карта, которая может поместиться в кошельке или кармане сумки. На лицевой стороне карты изображены книжные полки, а на обратной нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер.

Оформляют билет бесплатно. Тем, кто пришел в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту.

