Как отметят в Москве 160 лет со дня рождения Чехова

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Десятки мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, подготовили для москвичей столичные культурные центры и библиотеки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Почти месяц в библиотеках и культурных центрах Москвы будет идти специальная программа к юбилею Чехова. Она рассчитана и на детей, и на взрослых. Запланированы десятки мероприятий: литературные вечера, просмотры любимых экранизаций, театральные постановки, викторины, лекции", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина уточнила, что тематические мероприятия пройдут в Москве с 29 января по 25 февраля.
Непосредственно в день рождения классика, 29 января, пройдет большая часть мероприятий.
Так, в библиотеке № 4 имени Е.А. Фурцевой посетителям предложат поучаствовать в виртуальной экскурсии "А.П. Чехов. Штрихи к портрету", которая посвящена не только жизни и творчеству писателя, но и его любимым московским местам, а также подробностям повседневной жизни писателя.
Сообщается, что виртуальную экскурсию проведет москвовед член Ассоциации гидов-переводчиков и участник "Экскурсионных сред" Людмила Бибина. Виртуальное путешествие планируется начать в 19:00.
Также 29 января в библиотеке № 245 будет организована литературная встреча "Художник жизни". Посетители смогут здесь узнать, что рассказывали о Чехове его знаменитые современники. Кроме того, в библиотеке запланирован конкурс "Читаем Чехова", где гости могут попробовать себя в качестве актеров. Начнется мероприятие в 13:00.
В библиотеке № 20 имени А.А. Дельвига в 10:00 состоится литературная игра для детей, в основе которой юмористические рассказы классика.
Библиотека имени А.П. Гайдара подготовила для детей рассказы о жизни и творчестве Чехова, а также знакомство с самыми известными экранизациями великих произведений классика. Начало программы запланировано на 15:00.
Литературно-музыкальный вечер подготовила для своих гостей библиотеке № 8 имени А.П. Чехова. В программе прозвучит музыка русских композиторов в исполнении артистов московских театров и студентов творческих вузов столицы. Кроме того, гости смогут услышать стихи современников Чехова – Ивана Бунина, Александра Блока, Валерия Брюсова.
Библиотека № 131 запланировала презентацию проекта "Театральная среда", в рамках которого пройдет спектакль "ЧеХствование". Начало в 19:00.
Спектакль "Веселые рассказы Чехова" покажут в библиотеке № 206 имени И.Е. Забелина.
30 января культурный центр "Лидер" в 15:00 организует лекцию о жизни и творчестве писателя для учащихся школ.
В библиотеке № 246 в 17:00 гостей будет ждать литературная программа "И ведь знаете… Так жить хочется!". Участники мероприятия обсудят пьесы "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад",а также могут принять участие в викторине на знание биографии Чехова.
Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова приглашает москвичей 30 января на лекцию "Русский писатель на rendez-vous: Антон Чехов". Организаторы предупреждают, для того чтобы принять участие в лекции, необходимо зарегистрироваться на сайте.
31 января в клубе "Галактика" Дома культуры "Аструм" будет представлен спектакль "Недотепы" по пьесе "Вишневый сад". Купить билеты можно в кассе Дома культуры.
В Доме культуры "Маяк" состоится музыкально-литературный концерт. Его посвятят двум юбилейным датам: 160-летию со дня рождения Чехова и 120-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Исаковского.
Праздничные мероприятия в честь 160-летия со дня рождения Чехова продолжатся и в феврале.
В мемориальном музее и научной библиотеке "Дом Гоголя" в рамках проекта "Киносреды" пройдут просмотры экранизаций рассказов, пьес и повестей Чехова.
8 февраля в библиотеке № 115 пройдет театральный вечер "Посмеемся вместе с Чеховым".
25 февраля в центре культуры и творчества "Нега" будет организован мастер-класс "В ритме Чехова", который будет представлять собой открытый урок театра-студии "Артист-ты".
Ранее сообщалось, в сети кинотеатров "Москино" бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Антона Чехова. Посмотреть картины можно будет с 27 января по 2 февраля.
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