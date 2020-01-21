Мослекторий: загадки жизни и творчества Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

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3 февраля в Российской государственной детской библиотеке состоится лекция проекта Мослекторий, посвященная творчеству американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд – одна из самых притягательных и трагических фигур "потерянного поколения" и "века джаза". Стремительный взлет на вершину литературного Олимпа, блестящий круг знакомств, шумные эпатажные вечеринки – в начале творческого пути. Тяжелый творческий кризис, "литературная каторга" ради заработка, депрессия, одиночество и безвременный уход из жизни – в конце.

В чем причина резкого контраста между первой и второй половиной жизни? Почему после похвал, на которые не скупилась литературная критика, после постоянного внимания прессы, сразу после смерти имя писателя оказалось окружено молчанием?

В самых блестящих и легких сочинениях у него всегда чувствуется душевный надлом, его ирония сочетается с сентиментальностью, а подоплекой успеха, славы, богатства оказывается роковая фаустовская сделка.

О загадке Фицджеральда, жизни и творчестве "последнего романтика" расскажет историк американской литературы Ольга Панова.

Смотрите трансляцию 3 февраля в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.