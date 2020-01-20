Названы самые активные пользователи московских библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гендиректор ГБУК Москвы "Мосразвитие" Тимур Вахитов на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме заявил, что самыми активными пользователями столичных библиотек являются дети старше 10 лет, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день, по словам Вахитова, в московских библиотеках в качестве читателей зарегистрировано около 1,5 миллиона человек. Активных читателей меньше.

Однако он подчеркнул: "Даже зарегистрированных пользователей до 14 лет, их больше 400 тысяч человек. Причем в части детской аудитории, они как раз являются наиболее активными пользователями. Потому что это пользователи, которые перманентно учатся".

Вахитов также отметил, что самой активной группой читателей являются дети старше 10 лет.

"Самый активный пользователь – это 10 плюс, причем которого приводят за руку, он еще сам редко пересекает дорогу... Хотя в принципе 30 минут пешком от любой точки Москвы до библиотеки", – отметил он.

Кроме того, гендиректор ГБУК Москвы "Мосразвитие" напомнил, что в настоящее время в Москве работает 440 библиотек, из которых около 200 обслуживает детей и имеет в своих фондах специализированную литературу.

Ранее сообщалось, что библиотеки Москвы в 2019 году выдали почти четыре миллиона книг по единому читательскому билету (ЕЧБ). Наибольшей популярностью у читателей пользуется отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.