В городских библиотеках появятся 24 тысячи новых книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Книги современных писателей пополнят фонды более 200 детских и библиотек семейного типа 28 января. Это издания, выпущенные в России с марта 2018 года по март 2019-го. Общий их тираж составит 24 тысячи экземпляров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Издания включены в 13-й каталог "100 лучших новых книг для детей и подростков", который составляют сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Там собрана информация об авторах и книгах, на которые составители советуют обратить внимание.
Это художественные и научно-познавательные произведения, графические романы и книги для детей дошкольного возраста. Среди них есть книги номинантов и победителей отечественных и зарубежных литературных премий и конкурсов.
Дети смогут ознакомиться с романом "Эхо" американской писательницы Пэм Муньос Райан. Он получил американскую премию за выдающийся вклад в детскую литературу "Медаль Джона Ньюбери".
Кроме того, это повесть "Мортал комбат и другие 90-е" Евгении Овчинниковой (финалист Всероссийского конкурса "Книгуру"), роман "Рецепт одной войны" Павла Верещагина, повесть "В поисках мальчишеского бога" Дмитрия Ишенко (обладатель премии имени Крапивина) и графический роман "Теремок". Его оформил обладатель премии Ганса Христиана Андерсена – художник-иллюстратор Игорь Олейников.
Перед тем как отправиться в библиотеку, стоит уточнить наличие книги по телефону. Если она временно отсутствует, можно оставить заявку. Библиотекарь сообщит, когда книга будет вновь доступна. Контакты городских читален можно найти на портале "Библиогород".
Всего в московских библиотеках в качестве читателей зарегистрировано порядка 1,5 миллиона человек. Самыми активными пользователями читален являются дети старше 10 лет. Сейчас в Москве работает 440 библиотек, из которых около 200 обслуживает детей и имеет в своих фондах специализированную литературу.
К системе единого читательского билета подключили 291 библиотеку. Читательский билет оформило более 320 тысяч человек.
Единый читательский билет – небольшая пластиковая карта, которая может поместиться в кошельке или кармане сумки. На лицевой стороне карты изображены книжные полки, а на обратной нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер.
Оформляют билет бесплатно. Тем, кто пришел в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту.
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