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17:17

Книжный фестиваль "Букинист" возобновил работу в Москве

город фестивали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

1 февраля в Москве возобновил свою работу фестиваль "Букинист". По традиции он проводится на Новом Арбате, сообщает Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Посетители могут ознакомиться с книжными новинками и раритетными изданиями, встретиться с писателями, посетить познавательные лекции, посмотреть представления и принять участие в бесплатных творческих мастер-классах.

В каждом из 14 павильонов будет представлено от 3 до 5 тысяч книг. В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тысяч новых и подержанных книг различных направлений.

Книжный фестиваль продлится до 6 декабря. Часы работы фестиваля: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным и в праздники. Мастер-классы в "шале-библиотеках" будут проводиться ежедневно, с 11:00 до 19:00.

Вниманию гостей предлагаются книги, изданные за последние 150 лет. Основной акцент сделан на художественную, детскую и научно-познавательную литературу. Цены стартуют от 50 рублей. Всего планируется продать более 150 тысяч книг.

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Также на Новом Арбате, рядом с домами 13 и 19, откроют свои двери две фестивальные библиотеки. Там каждый день, с 11:00 до 19:00, будут проходить бесплатные творческие занятия.

Впервые фестиваль "Букинист" прошел в 2018 году, тогда он продлился порядка пяти месяцев (с 20 июля по 13 декабря), его посетили почти 560 тысяч человек. Гости фестиваля приобрели порядка 75 тысяч книг и поучаствовали в полутора тысячах мастер-классах.

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