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Культура

15:36

Собянин поблагодарил участников фестиваля "Путешествие в Рождество"

мэр Москвы Сергей Собянин досуг город Путешествие в Рождество-2020 культура

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поблагодарил участников фестиваля "Путешествие в Рождество" на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Только пришла настоящая снежная зима, а нам уже пора завершать "Путешествие в Рождество". Прощаемся с фестивалем до декабря. Спасибо всем, кто был с нами!", – написал мэр.

Фестиваль стартовал 13 декабря 2019 года. Он продлился дольше, чем планировалось, – до 31 января. Соответствующее распоряжение подписал глава города.

Среди других важных цифр прошедшего фестиваля – количество открытых на этот раз площадок. Всего по Москве были доступны более 80 досугово-развлекательных зон, причем как в центре столицы, так и в районах.

Несмотря на окончание "Путешествия в Рождество", катки, открытые во время фестиваля, продолжат свою работу. Посетить их можно будет до 1 марта включительно. Кататься там можно бесплатно при наличии собственных коньков, без них надо заплатить 50 рублей и оставить 2 тысячи в качестве залога.

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