Посетители фестиваля "Букинист" смогут купить раритетные издания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фестивале "Букинист", который проходит на Новом Арбате, все желающие могут купить старинный самоучитель по бальным танцам и другие раритетные издания. Речь о книгах, которые были выпущены в XIX – начале XX веков, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Среди необычных изданий, которые можно приобрести на "Букинисте", – номер журнала министерства народного просвещения за январь 1848 года, самоучитель по бальным танцам 1902 года выпуска, "Историческая выставка архитектуры" 1911 года, "Грамматика шорского языка" 1941 года, русско-ненецкий словарь 1948 года и много других старинных, редких и ценных книг", – говорится в сообщении.

Как отметили в оргкомитете, всего на фестивале представлено более 45 тысяч книг и журналов.

Так, выпуск журнала министерства народного просвещения можно купить за 2 тысячи рублей.

"Еще один интересный документ начала советской эпохи – "Экспертиза проекта Днепровской гидроэлектрической станции" – увидел свет в 1926 году. Тираж в 500 экземпляров в продажу не поступал, а рассылался для ознакомления высокопоставленным чиновникам и специалистам. Данный экземпляр – из личной библиотеки наркома внешней и внутренней торговли СССР Александра Цюрупы. Стоимость этого издания – 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

На фестивале "Букинист" посетители могут ознакомиться с книжными новинками и раритетными изданиями, встретиться с писателями, посетить познавательные лекции, посмотреть представления и принять участие в бесплатных творческих мастер-классах.

В каждом из 14 павильонов будет представлено от 3 до 5 тысяч книг. В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тысяч новых и подержанных книг различных направлений.

Книжный фестиваль продлится до 6 декабря. Часы работы фестиваля: с 11:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным и в праздники. Мастер-классы в "шале-библиотеках" будут проводиться ежедневно с 11:00 до 19:00.

Вниманию гостей предлагаются книги, изданные за последние 150 лет. Основной акцент сделан на художественную, детскую и научно-познавательную литературу. Цены стартуют от 50 рублей. Всего планируется продать более 150 тысяч книг.

Впервые фестиваль "Букинист" прошел в 2018 году, тогда он продлился порядка пяти месяцев (с 20 июля по 13 декабря), его посетило почти 560 тысяч человек. Гости фестиваля приобрели порядка 75 тысяч книг и поучаствовали в полутора тысячах мастер-классов.

