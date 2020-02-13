Заявки на вакцинацию питомцев разрешат подать на портале "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Голосование на тему вакцинации домашних животных от бешенства стартовало в проекте "Активный гражданин". Проходя опрос, можно будет сразу оставить заявку на процедуру, как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Авторы голосования включили в него четыре вопроса. Сначала система попросит указать, есть ли у пользователя домашние животные. При отрицательном ответе опрос сразу завершится.

В остальных случаях москвичей спросят, хотят ли они оставить заявку на вакцинацию питомца. Сделать это, как и саму процедуру, можно бесплатно. На выбор есть несколько вариантов: станции по борьбе с болезнями животных, временные прививочные пункты и участковые ветеринарные лечебницы.

На втором этапе участникам проекта предложат ответить, готовы ли они оставить заявку на прививку для питомца. В случае отрицательного ответа опрос также завершится. Если же пользователь согласится, то ему покажут доступные варианты вакцинации и выведут анкету для оформления заявки.

В 2019 году услугой на портале "Активный гражданин" воспользовались 2 тысячи 745 участников проекта. Сервис также доступен на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Вакцинация животных от бешенства в России законодательно признана обязательной.

В конце января в Москве стартовал опрос о необходимости запуска новых мобильных пунктов вакцинации домашних животных. Разместить их могут рядом с площадками для выгула питомцев, что, по мнению авторов инициативы, будет стимулировать хозяев.

