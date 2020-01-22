Москвичи проголосуют за мобильные пункты вакцинации домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" смогут проголосовать за открытие дополнительных мобильных пунктов вакцинации домашних животных. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новые пункты планируют открыть рядом с площадками для выгула собак. Эту идею уже поддержал столичный комитет ветеринарии. По мнению специалистов, подобная мера упростит процесс вакцинации питомцев и научит владельцев домашних животных регулярно их прививать.

Ранее правительство поддержало законопроект Минсельхоза, согласно которому вводится необходимость чипирования домашних животных. В настоящий момент проект закона прорабатывается и будет внесен в Госдуму.

Эксперты также одобрили инициативу ведомства. По их мнению, это поможет обезопасить жизнь животных и в случае каких-либо происшествий привлечь к ответственности хозяев.

