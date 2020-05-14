Более 2 тысяч человек посетило вебинары по самозанятости в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр "Моя карьера" провел вебинары по самозанятости и развитию своего дела, которые посетили 2100 человек. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, занятия запустили с 19 марта.

"После введения временных ограничительных мер центр "Моя карьера" в кратчайшие сроки перевел все услуги в дистанционный формат и разработал новые программы, помогающие нашим клиентам найти идеи и освоить необходимые компетенции для самостоятельного получения дохода в удаленном формате", – заявила директор центра занятости Ирина Швец.

Дистанционные образовательные программы подходят для москвичей, которые хотят расширить перечень профессиональных компетенций и освоить удаленные профессии. К таковым относятся копирайтинг, ведение соцсетей, онлайн-продвижение товаров и услуг.

В мае центр "Моя карьера" предложит слушателям два новых вебинара. Курс "Продажа как способ реализовать бизнес-идею" будет посвящен тому, как продавать товары или услуги дороже, чем конкуренты. Он запланирован на 20 мая в 16:00. Нужна регистрация.

Еще одно занятие состоится через неделю. На вебинаре "Банкротство физического лица: плюсы и минусы" расскажут об условиях банкротства физлица, процедуре реструктуризации долгов и реализации имущества. Регистрация на 26 мая уже открыта.

Более подробное расписание вебинаров размещено на официальном сайте "Моей карьеры".

