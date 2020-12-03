Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Facebook и Instagram будут удалять посты с информацией о вакцинах от коронавируса, которая ранее была опровергнута специалистами. Об этом сообщили в корпорации Facebook.
"Мы начнем удалять ложные заявления о вакцинах, которые ранее были опровергнуты экспертами общественного здравоохранения", – говорится в сообщении.
Речь идет о публикациях с теориями заговора, а также ложными данными о безопасности и эффективности вакцин.
"Будет постоянно проводиться мониторинг новых сведений. Недостоверная информация будет удаляться на основании рекомендаций органов здравоохранения", – добавили в корпорации.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Минздрав РФ в гражданский оборот выпустил вакцину 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.
Прививку от COVID-19 в Москве будут делать вакциной "Спутник V"
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