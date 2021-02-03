Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Никарагуа

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Российской вакцине против коронавирусной инфекции "Спутник V" выдали регистрационное удостоверение в Никарагуа. Информацию подтвердил телеканалу Sky News глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы ранее не сообщали об этом, говорю сейчас: в Никарагуа накануне зарегистрировали "Спутник V", – заявил Дмитриев. Сроки поставок вакцины от COVID-19 в государство в Центральной Америке из Российской Федерации сейчас не уточняются.

Никарагуа стала 18-й страной в мире, которая одобрила применение российского препарата. Использовать вакцину "Спутник V" могут в РФ, Белоруссии, Аргентине, Боливии и ряде других стран.

Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

В России за последние сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса. Больше всего случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1 916.