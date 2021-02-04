Снимать ограничения по коронавирусу в Подмосковье пока не планируют – власти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снимать действующие ограничения по коронавирусной инфекции в Московской области сейчас не планируют. Об этом РИА Новости заявили представители губернатора региона.
"По состоянию на вчера ..., пока не планируется", – говорится в сообщении пресс-службы.
В январе губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что ограничения отменят, когда в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев коронавируса в сутки.
Ранее в Московской области был отменен рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 103,3 миллиона случаев заражения, свыше 2,2 миллиона человек скончались.
В России выявлено 3 901 204 случая COVID-19, вылечились 3 365 367 человек, скончались 74 684.
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