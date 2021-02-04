Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

10:13

Снимать ограничения по коронавирусу в Подмосковье пока не планируют – власти

регионы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снимать действующие ограничения по коронавирусной инфекции в Московской области сейчас не планируют. Об этом РИА Новости заявили представители губернатора региона.

"По состоянию на вчера ..., пока не планируется", – говорится в сообщении пресс-службы.

В январе губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что ограничения отменят, когда в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев коронавируса в сутки.

Ранее в Московской области был отменен рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 103,3 миллиона случаев заражения, свыше 2,2 миллиона человек скончались.

В России выявлено 3 901 204 случая COVID-19, вылечились 3 365 367 человек, скончались 74 684.

Новая волна COVID-19 может прийти в столицу с началом потепления

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать