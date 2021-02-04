Снимать ограничения по коронавирусу в Подмосковье пока не планируют – власти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снимать действующие ограничения по коронавирусной инфекции в Московской области сейчас не планируют. Об этом РИА Новости заявили представители губернатора региона.

"По состоянию на вчера ..., пока не планируется", – говорится в сообщении пресс-службы.

В январе губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что ограничения отменят, когда в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев коронавируса в сутки.

Ранее в Московской области был отменен рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 103,3 миллиона случаев заражения, свыше 2,2 миллиона человек скончались.

В России выявлено 3 901 204 случая COVID-19, вылечились 3 365 367 человек, скончались 74 684.