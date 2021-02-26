В России выявили за сутки 11 086 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 11 086 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

1 323 (11,9%) случая были выявлены без клинических проявлений.

В Москве за последние сутки подтвердили 1 336 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 947, в Московской области – 502, в Нижегородской области – 392, в Воронежской области – 298.

Всего в РФ зарегистрировано 4 223 186 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста отмечается в Республике Тыва – 0,01%.

За последние сутки в РФ подтверждено 428 смертей от последствий COVID-19. Всего с начала пандемии погибли 85 304 человека.

Также за последние 24 часа выписаны из больниц 15 722 человека, всего выздоровели 3 783 386 человек.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 ожидалась после новогодних праздников. Однако подъема не произошло, так как у большинства населения появился иммунитет.

По мнению главного врача медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгения Тимакова, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может произойти весной. По его словам, это связано с тем, что "у населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались".