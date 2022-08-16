Эстония закрыла границу с РФ в Нарве

Фото: ТАСС/Игорь Акимов
Эстония приняла решение закрыть границу на пограничном с Россией пункте Нарва-Ивангород, сообщает портал Delfi.
Причиной такого решения предположительно стал демонтаж танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.
"По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии", – говорится в сообщении.
В Северо-Западном таможенном управлении подтвердили, что перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва ограничено на неопределенный срок.
"По информации эстонской стороны въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны", – добавили в ведомстве.
Граждан и перевозчикам следует учитывать данную ситуацию при выборе места пересечения границы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.
С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34
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