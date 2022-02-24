Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Фото: depositphotos/kaprikM

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев по гуманитарным (соображениям. – Прим. ред.)", – сказал Фиала.

По его словам, решение принято из-за ситуации вокруг Украины.

Также Чехия закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары и свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

