РФ получила отказ США от переговоров до начала операции на Украине – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Москва получила отказ Вашингтона от переговоров, сообщила в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры", – заявила Захарова.

Она отметила, что эта военная операция не является началом войны, она призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе.

По словам представителя МИД, Россия собирается активно развивать дипломатические контакты с Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. После этого Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР преследует цели демилитаризации и денацификации Украины.

