Дефицит мест на бархатный сезон возник в популярных отелях Турции

В популярных отелях Турции возник дефицит мест на бархатный сезон. Об этом рассказали туроператоры. На стоп-сейле находились пятизвездочные гостиницы Белека, Кемера и Антальи.

Учитывая почти недоступные европейские страны, россияне стали ездить за границу, чтобы совмещать пляжный отдых с шопингом. И тут главное – не получить обвинения в контрабанде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.