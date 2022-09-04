Синоптик рассказал москвичам о погоде в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Погода в Москве существенно улучшится к следующим выходным, когда москвичи будут отмечать День города, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"День рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В темное время суток прогнозируется плюс 1–6 градусов, в дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные плюс 12–17 градусов, а это возвращение в климатическое русло сентября", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Тишковца, с 5 по 8 сентября в столичном регионе будут господствовать северные воздушные течения, которые принесут с собой холод, дожди и высокую облачность. Температура воздуха в дневные часы не будет превышать 7–12 градусов, что на 6–7 градусов ниже климатической нормы. При этом Тишковец отметил, что в условиях повышенной влажности и сильного ветра температура будет ощущаться на 2–3 градуса холоднее.
"Тем не менее в пятницу инициатива на синоптической карте станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение – осадки прекратятся. <...> В Москве после полудня воздух прогреется до 9–14 градусов", – написал синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября.
При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.
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