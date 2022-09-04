Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

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В воскресенье, 4 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – 13–18 градусов. Ветер будет западного и северо-западного направления с порывами до 11 метров в секунду.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника, 5 сентября, в Крыму и Краснодарском крае начнется бархатный сезон.

По словам метеоролога, в начале следующей недели температура воздуха в Крыму и Симферополе понизится до 23–24 градусов тепла, а в Краснодарском крае – до 25–26 градусов. Ночью в регионе ожидается 17–18 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его прогнозам, с большой вероятностью это произойдет с 20 по 25 сентября.

При этом метеоролог предупредил, что до 15 сентября в столице ожидаются дожди, так как город будут накрывать фронтальные системы.

