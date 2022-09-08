В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет потепление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С пятницы в столице дневная температура повысится до 16 градусов тепла, будет светить солнце, осадков практически не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, такой характер погоды сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.

Он добавил, что в четверг, 8 сентября, погода в Москве прогнозируется облачная с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, а максимальная температура – 10–12 градусов тепла.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа.

По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер.

При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября.