Эксперты рассказали, как выбрать средство для мытья посуды

Эксперты рассказали об использовании средства для мытья посуды. Самые популярные – гели. В их основе есть поверхностно-активные вещества, загустители, отдушки, консерванты, а также добавки, которые ухаживают за кожей рук.

Можно ли гель использовать для овощей и фруктов? И какое средство эффективно очищает тарелки, но при этом не вредит экологии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.