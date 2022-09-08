8 сентября станет самым холодным днем с начала осени в Москве – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Самым холодным днем с начала осени в Москве станет четверг, 8 сентября, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная погода, вечером с прояснениями, местами кратковременный дождь. В столице днем 9–11 градусов, в Подмосковье 7–12 градусов. Сегодня будет самый холодный день в наступившем сентябре", – сообщил он РИА Новости.
По словам синоптика, столицу накроет тыловой частью североатлантического циклона, северные ветры обусловят холодный воздух, а температурный фон будет ниже климатической нормы на 5 градусов.
Тишковец добавил, что 8 сентября в Москве ожидается порывистый ветер северного направления с порывами 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы, 9 сентября, в столице дневная температура повысится до 16 градусов, осадков практически не прогнозируется.
По словам специалиста, такой характер погоды сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 8 сентября
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