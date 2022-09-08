В Росгидромете спрогнозировали скорое начало бабьего лета в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Бабье лето начнет приходить в столицу с пятницы, 9 сентября. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По прогнозам синоптика, с 9 сентября и до середины следующей недели температура воздуха в городе установится в пределах климатической нормы. Но не исключено, что 14 сентября она может даже чуть превысить ее.
При этом точно сказать, на сколько задержится бабье лето в Москве, сейчас затруднительно, отметил эксперт. "Пока официальный прогноз до 14 сентября, до среды, но по ощущениям, что это задержится, может быть, до 19-го числа, может быть, и дальше. Пока рано говорить", – подчеркнул он.
Что касается ближайших дней, то, по словам метеоролога, дожди в столице прекратятся уже в четверг, 8 сентября, по области местами они возможны и в пятницу. В последующем, до среды включительно, осадков в Московском регионе не ожидается, говорит Цыганков.
"С 9 по 14 сентября в городе переменная облачность, без осадков. Будет солнце выглядывать, радовать нас. Дневные температуры до вторника составят 12...14 градусов", – уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Москве четверг, 8 сентября, с начала осеннего сезона станет самым холодным днем. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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