В Росгидромете спрогнозировали скорое начало бабьего лета в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бабье лето начнет приходить в столицу с пятницы, 9 сентября. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, с 9 сентября и до середины следующей недели температура воздуха в городе установится в пределах климатической нормы. Но не исключено, что 14 сентября она может даже чуть превысить ее.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета После холодной дождливой погоды в пятницу установится сухая и солнечная, и, в принципе, что-то похожее на бабье лето, наверное, будет. А так, если по температурам, наверное, в следующий вторник-среду мы почувствуем тепло.

При этом точно сказать, на сколько задержится бабье лето в Москве, сейчас затруднительно, отметил эксперт. "Пока официальный прогноз до 14 сентября, до среды, но по ощущениям, что это задержится, может быть, до 19-го числа, может быть, и дальше. Пока рано говорить", – подчеркнул он.

Что касается ближайших дней, то, по словам метеоролога, дожди в столице прекратятся уже в четверг, 8 сентября, по области местами они возможны и в пятницу. В последующем, до среды включительно, осадков в Московском регионе не ожидается, говорит Цыганков.

"С 9 по 14 сентября в городе переменная облачность, без осадков. Будет солнце выглядывать, радовать нас. Дневные температуры до вторника составят 12...14 градусов", – уточнил он.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Ко вторнику они поднимутся до 12…17 градусов, на среду предварительный прогноз – 15...20 градусов. Ночные температуры в пятницу составят 2...4 градуса, в ночь на субботу и воскресенье ожидается 1…3 градуса. Дальше ко вторнику будет 5...10 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что в Москве четверг, 8 сентября, с начала осеннего сезона станет самым холодным днем. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

