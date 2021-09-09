Терапевт предупредила об опасности бабьего лета

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Россиян предупредили о скрытых опасностях бабьего лета. Об этом рассказала главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко в эфире радио Sputnik.

Как объяснила специалист, кратковременное осеннее потепление часто способствует распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. Это обусловлено особенностями сезона – холодными дождями и резкими перепадами температуры.

"Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций", – заявила врач.

Терапевт пояснила, что переохлаждение становится причиной спазма сосудов. Это делает организм уязвимым к любым инфекциям.

В этой связи Романенко посоветовала учитывать возможные сюрпризы погоды, даже если днем воздух прогревается выше 20 градусов тепла.

"Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно", – порекомендовала эксперт.

В осенний период терапевт также посоветовала гражданам внимательно следить за обувью. Стоит отдать предпочтение удобной и непромокаемой обуви, считает Романенко.

"По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги", – подытожила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о приходе неклассического бабьего лета.

По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. При этом в регионе ожидаются дожди.

До этого врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала Москве 24, какие заболевания обостряются с наступлением осенней поры. Эксперт отмечала, что в зависимости от возбудителя заболевание может проявлять себя по-разному.