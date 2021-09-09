Терапевт предупредила об опасности бабьего лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россиян предупредили о скрытых опасностях бабьего лета. Об этом рассказала главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко в эфире радио Sputnik.
Как объяснила специалист, кратковременное осеннее потепление часто способствует распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. Это обусловлено особенностями сезона – холодными дождями и резкими перепадами температуры.
"Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций", – заявила врач.
Терапевт пояснила, что переохлаждение становится причиной спазма сосудов. Это делает организм уязвимым к любым инфекциям.
В этой связи Романенко посоветовала учитывать возможные сюрпризы погоды, даже если днем воздух прогревается выше 20 градусов тепла.
"Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно", – порекомендовала эксперт.
В осенний период терапевт также посоветовала гражданам внимательно следить за обувью. Стоит отдать предпочтение удобной и непромокаемой обуви, считает Романенко.
"По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги", – подытожила специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о приходе неклассического бабьего лета.
По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. При этом в регионе ожидаются дожди.
До этого врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала Москве 24, какие заболевания обостряются с наступлением осенней поры. Эксперт отмечала, что в зависимости от возбудителя заболевание может проявлять себя по-разному.
"Доктор 24": правила для облегчения простуды и вируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: