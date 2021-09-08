Москвичей предупредили о неклассическом бабьем лете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неклассическое бабье лето прогнозируется в Москве на текущей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам метеоролога, с четверга, 9 сентября, в городе температура воздуха будет подниматься до 18–20 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье ожидается потепление до 23 градусов.

Синоптик пояснил, что при этом погода не приобретет характер антициклонической.

"Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут", – сказал Вильфанд.

Ранее синоптик сообщал, что потепление вернется в Москву в середине текущей недели. Специалист выражал мнение, что его можно будет считать бабьим летом.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обещал, что классическое бабье лето придет в столицу во второй половине сентября. Он отмечал, что в этот период среднесуточные температуры вернутся в климатическое русло. После третьей и четвертой недели сентября температура станет выше многолетних показателей, также будет дефицит осадков, уточнил синоптик.

Тишковец также подчеркивал, что в этом году метеорологическая осень пришла точно в срок, конкретно с наступлением календарной осени.