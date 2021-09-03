Терапевт предупредила об обострении ряда заболеваний осенью

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Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала Москве 24, какие заболевания обостряются с наступлением осенней поры, помимо COVID-19.

"Самое основное осенью – это простуда, ОРВИ, грипп и ангины, причем вирусные. Потому что вирусов гуляет очень много", – объяснила она.

Врач отметила, что в зависимости от возбудителя заболевание будет проявлять себя по-разному.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории При бактериальной инфекции это температура до 38, боль в горле, носоглотке, голове. Если это вирусное заболевание, обычно температура выше. Причем это зависит не только от вируса, но и от устойчивости иммунной системы. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением, нужно идти к врачу.

При обычной простуде у человека может обостриться гайморит, а также не исключено развитие заболеваний мочеполовой системы, предупреждает специалист.

"Для осени характерны простатит и цистит. К ним же добавляется и нефрит. Это серьезные заболевания, которые вызваны переохлаждением. Они могут проявиться, если вы оделись не по погоде и простудились. Здесь единственный совет – подбирать теплую одежду", – резюмировала собеседница Москвы 24.

Ранее в России стартовала прививочная кампания против гриппа. О ее начале объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 сентября. Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовали россиянам вакцинироваться как от гриппа, так и от коронавируса.