Ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября разделили в Мосгоризбиркоме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Процедура разделения ключа расшифрования данных предстоящего онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве прошла в четверг в Мосгоризбиркоме. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы.

Отмечается, что шифрование голосования необходимо для того, чтобы до окончания выборов никто не мог узнать, как проголосовал тот или иной избиратель. При этом обезличенная статистика о ходе процедуры будет доступна на протяжении всех дней голосования.

Ключ расшифрования разделен на пять частей, которые записаны на отдельные карты памяти, помещенные в защищенные от вскрытия сейф-пакеты. Хранителями ключей стали секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член ЦИК Антон Лопатин и председатель Совета муниципальных образований города Москвы Владимир Дудочкин.

"После соединения частей ключа на том же самом компьютере, где он был разделен, можно будет расшифровать информацию в блокчейне и узнать, как проголосовали москвичи, но при этом анонимность избирателей все равно будет сохранена", – рассказал начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырк.

Соединить ключи расшифрования планируется 11 сентября после 20:00. Таким образом начнется процесс подсчета голосов москвичей.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

