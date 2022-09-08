Ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября разделили в Мосгоризбиркоме

12:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Процедура разделения ключа расшифрования данных предстоящего онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве прошла в четверг в Мосгоризбиркоме. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы.
Отмечается, что шифрование голосования необходимо для того, чтобы до окончания выборов никто не мог узнать, как проголосовал тот или иной избиратель. При этом обезличенная статистика о ходе процедуры будет доступна на протяжении всех дней голосования.
Ключ расшифрования разделен на пять частей, которые записаны на отдельные карты памяти, помещенные в защищенные от вскрытия сейф-пакеты. Хранителями ключей стали секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член ЦИК Антон Лопатин и председатель Совета муниципальных образований города Москвы Владимир Дудочкин.
"После соединения частей ключа на том же самом компьютере, где он был разделен, можно будет расшифровать информацию в блокчейне и узнать, как проголосовали москвичи, но при этом анонимность избирателей все равно будет сохранена", – рассказал начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырк.
Соединить ключи расшифрования планируется 11 сентября после 20:00. Таким образом начнется процесс подсчета голосов москвичей.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Выборы муниципальных депутатов пройдут в столице 9–11 сентября
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