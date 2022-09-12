Более 27% россиян сожалеют об уходе IKEA с рынка РФ

Более 27% россиян сожалеют об уходе IKEA с российского рынка. Это в сравнении с другими брендами, подсчитали аналитики.

Доступная мебель и текстиль, мелочи для дома – все это компания забрала с собой. Но предприимчивые люди уже нашли, как купить почти все с доставкой в Россию.

Сколько стоит такое удовольствие? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.