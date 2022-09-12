Эндокринолог дала россиянам рекомендации по профилактике остеопороза

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Советами по профилактике остеопороза поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она утверждает, что при подобном заболевании следует придерживаться здорового и грамотного ритма жизни. Специалист уверена, что человек рискует "запустить" недуг, если он малоподвижен и неактивен.
Кроме того, по словам Павловой, для профилактики остеопороза нужно питаться продуктами, в состав которых входит много белка и растительной клетчатки.
"Также вы в группе риска, если едите только один-два раза в день: вы не доедаете белка, так как он не может усвоиться за раз в нужном количестве", – отметила эндокринолог в своем телеграм-канале.
Павлова считает, что следует не игнорировать физическую культуру. Для профилактики нужно по назначению врача выполнять упражнения специального комплекса для укрепления костей позвоночника. Занятия должны быть направлены в целом на улучшение работы скелета.
Ранее специалист рассказал россиянам о последствиях постоянного голодания из-за диет. Эндокринолог утверждает, что благодаря регулярному недоеданию у человека могут возникнуть проблемы с сердцем и печенью. Кроме того, по словам врача, после голодания человек может не только не похудеть, но и увеличить килограммы.
"Доктор 24": напитки и остеопороз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: