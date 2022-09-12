Эндокринолог дала россиянам рекомендации по профилактике остеопороза

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Советами по профилактике остеопороза поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она утверждает, что при подобном заболевании следует придерживаться здорового и грамотного ритма жизни. Специалист уверена, что человек рискует "запустить" недуг, если он малоподвижен и неактивен.

Кроме того, по словам Павловой, для профилактики остеопороза нужно питаться продуктами, в состав которых входит много белка и растительной клетчатки.

"Также вы в группе риска, если едите только один-два раза в день: вы не доедаете белка, так как он не может усвоиться за раз в нужном количестве", – отметила эндокринолог в своем телеграм-канале.

Павлова считает, что следует не игнорировать физическую культуру. Для профилактики нужно по назначению врача выполнять упражнения специального комплекса для укрепления костей позвоночника. Занятия должны быть направлены в целом на улучшение работы скелета.

Ранее специалист рассказал россиянам о последствиях постоянного голодания из-за диет. Эндокринолог утверждает, что благодаря регулярному недоеданию у человека могут возникнуть проблемы с сердцем и печенью. Кроме того, по словам врача, после голодания человек может не только не похудеть, но и увеличить килограммы.