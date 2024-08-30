Экскурсовод парка "Патриот" подал в суд на экс-замглавы Минобороны Попова

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Москвич, работавший экскурсоводом в парке "Патриот", подал в суд на бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, руководство парка и министерство культуры, сообщает РИА Новости.

В прошлом году он подал иск к Минкультуры РФ, указав о якобы нарушениях хранения музейных экспонатов, о чем он неоднократно говорил администрации.

При этом на судебное заседание мужчина не пришел. В министерстве рассказали, что обращений об угрозе сохранности экспонатов музея не получали. Более того, истец не предоставил доказательств направления обращений в Минкультуры.

В итоге суд отклонил иск истца, решив, что должностные лица ведомства не совершали каких-либо нарушений или бездействия, нарушающих права мужчины. После этого москвич подал гражданский иск к руководству парка "Патриот". Он указал, что с 2020 года просил о личной встрече с руководителями и направлял личное обращение на имя замминистра обороны.

Ответы на обращения он получал, в одном из них говорится, что поднятые вопросы находятся в плоскости трудового законодательства, регулирующего отношения работников с дирекцией парка. Новый иск также оставили без удовлетворения. Мужчина такое решение суда оспорил, попросив проверить действия руководства парка, но апелляционную жалобу также отклонили.

Весной 2024 года москвич подал иск к Павлу Попову, который занимал пост замминистра обороны. Суть иска не раскрывается. Их беседа назначена на сентябрь.

Самого Попова задержали 29 августа по подозрению в мошенничестве. По данной статье ему может грозить лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии СК, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Как утверждается, при этом он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

235-й окружной военный суд арестовал Попова, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября. Его будут содержать в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

