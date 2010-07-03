Парад поездов, выставки и экскурсии пройдут в честь дня рождения метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Бесплатные экскурсии, выставки и парад поездов проведут в столичной подземке в честь ее дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба метро.

В среду, 15 мая, метрополитен отметит 84 года со дня открытия. В аванзале станции "Курская" установили специальную стену, где можно от руки написать поздравление. Стойки "Живое общение" на Кольцевой линии украсили воздушными шарами и цифрами "84".

На стойках в течение дня можно получить памятную открытку, а также купить одежду и сувениры со скидками до 84 процентов. Распродажа товаров также будет проходить и в фирменных магазинах подземки на станциях "Трубная" и "Маяковская".

Профессиональные экскурсоводы расскажут пассажирам об истории создания и строительства станций, декоре и художественном убранстве метро, его легендах и символах.

В этот день откроется выставка формы сотрудников метрополитена в Центре профориентации. Посетители узнают, как одевались работники подземки в разные времена. Впервые здесь можно будет увидеть отреставрированные портреты работников, представленных к госнаградам.

18 мая состоится парад поездов, начало назначено на 9:45. Участвовать в мероприятии будут Еж-3, 81-717/714 "Номерной", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока", 81-765/766/767 "Москва", ретропоезд "Сокольники" и другие.

Пассажиры смогут попробовать себя в роли машиниста электропоезда на специальном тренажере. Побыть дежурным по станции можно будет в рамках цикла экскурсий на закрытую станцию "Деловой центр". Желающие попадут в кабину дежурного по станции, посмотрят в режиме онлайн, как контролируется движение поездов по линии.

К памятной дате подземка выпустила тематические билеты "Единый" на одну и две поездки и праздничные "Тройки". Они выполнены в традиционных красных тонах с надписью "84 года Московскому метрополитену". Тираж праздничных карт – 10 тысяч экземпляров, билетов "Единый" – 400 тысяч.