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Часто ищут

15 мая, 14:36

Маршрут по историческим станциям метро появился на портале "Узнай Москву"

транспорт метро

15 мая, 14:36

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Фото: um.mos.ru

Пользователи портала "Узнай Москву" смогут попасть на экскурсию по 16 историческим станциям подземки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Маршрут создали ко дню рождения Московского метрополитена, которому 15 мая исполнилось 84 года. При создании экскурсии по станциям, признанным архитектурным достоянием города, историкам помогали сотрудники подземки.

Как уточнили в Мосгорнаследии, пользователи портала, могут кликнуть на любую точку в маршруте и узнать о строительстве подземки, архитектурных особенностях залов, платформ и вестибюлей станций, их транспортной и исторической значимости. А на самой экскурсии расскажут, какую станцию сами жители города признают самой красивой.

Проект "Узнай Москву" содержит описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.

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