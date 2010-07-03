Маршрут по историческим станциям метро появился на портале "Узнай Москву"

Пользователи портала "Узнай Москву" смогут попасть на экскурсию по 16 историческим станциям подземки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Маршрут создали ко дню рождения Московского метрополитена, которому 15 мая исполнилось 84 года. При создании экскурсии по станциям, признанным архитектурным достоянием города, историкам помогали сотрудники подземки.
Как уточнили в Мосгорнаследии, пользователи портала, могут кликнуть на любую точку в маршруте и узнать о строительстве подземки, архитектурных особенностях залов, платформ и вестибюлей станций, их транспортной и исторической значимости. А на самой экскурсии расскажут, какую станцию сами жители города признают самой красивой.
Проект "Узнай Москву" содержит описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.
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